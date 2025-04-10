В Сарове инспектор ДПС сбил мальчика на пешеходном переходе

В Сарове Нижегородской области сотрудник ГИБДД сбил мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

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«Водитель в этот момент не находился на работе, ехал на личном автомобиле. Результаты освидетельствования показали, что инспектор был трезв», — отмечается в публикации.

Наезд произошел на пересечении Московской улицы и улицы Зернова. Под колеса автомобиля попал десятилетний мальчик. Он получил ушиб и ссадины и был отпущен из больницы домой после оказания помощи.

На инспектора составлен административный протокол о нарушении правил дорожного движения.

До этого на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошло несколько ДТП, которые привели к образованию многокилометровой пробки. В одном из ДТП столкнулись несколько легковых машин и большегруз.

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