В Амурской области «КамАЗ» ушел под лед водохранилища

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, ЧП произошло поздно вечером 8 апреля. По предварительной информации, «КамАЗ» находился на расстоянии четырех-пяти километров от плотины. Пострадавших нет. Владелец транспорта – житель Зейского муниципального округа, он успел выпрыгнуть из грузовика.

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Отмечается, что оборудованной ледовой переправы в месте инцидента не было.

Специалисты попросили жителей соблюдать все меры безопасности при передвижении по льду.

Напомним, что в Амурской области размыло еще несколько участков дорог. Новак поручил министерствам проработать решение проблемы дефицита угля в Амурской области.