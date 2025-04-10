Из-за массового ДТП в Санкт-Петербурге образовалась огромная пробка

Утром 10 апреля, в Санкт-Петербурге образовалась большая пробка — причиной стала авария с участием нескольких машин между Софийской улицей и Московским шоссе в сторону Пулково.

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В Северной столице столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик. Затруднение движения наблюдалось на кольцевой автодороге города.

Для движения оказалось заблокировано сразу три полосы, как утверждают в социальных сетях очевидцы. Пробка на КАД растянулась более чем на девять километров, затор начинается от Октябрьской набережной.

На кадрах, опубликованных очевидцами в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», можно увидеть, что автомобили могут объехать место массовой аварии только по двум крайним полосам.

В тот же день на Профсоюзной улице в Москве в районе дома 1/24 столкнулись два автомобиля. Наблюдалось затруднение дорожного движения в центр на один километр. Оно осуществлялось по одной полосе из трех.