В Лондоне автомобиль протаранил ресторан

В центре Лондона автомобиль врезался в ресторан, расположенный на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает metro.co.uk.

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«Автомобиль врезался в европейский ресторан Pera Schnitzel Garden на Аппер-стрит А1 в центре Лондона. Авария произошла около 7:45 утра, вызвав серьезные помехи в утренний час пик и после него», — отмечается в сообщении.

Предположительно, пострадавшие посетители ресторана сидели за столиками перед витриной. Лондонская служба скорой помощи сообщила, что медики оказали помощь четверым пострадавшим. На кадрах с места происшествия видно, что у автомобиля разбита передняя часть и лобовое стекло, ресторанные столики сдвинуты в сторону.

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