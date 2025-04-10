На МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей

На внешней стороне 44-го километра МКАД в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что авария произошла в районе съезда №45.

«ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в тексте.

Движение в районе ДТП в настоящее время затруднено, автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.