В Москве водитель Tоyota въехал в остановку с людьми

Водитель иномарки въехал в остановку общественного транспорта на Дмитровском шоссе на севере Москвы, пострадал один человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Дмитровском шоссе в районе дома 62 водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся в момент ДТП на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В столичной прокуратуре уточнили, что пострадавшая 41-летняя женщина госпитализирована.