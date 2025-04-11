В Барнауле два человека пострадали в аварии с участием "скорой"

Не пропустивший "скорую" водитель иномарки в Барнауле спровоцировал ДТП, в результате которого получили травмы двое пассажиров машины медиков.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального главка МВД, инцидент произошел на проспекте Калинина. За рулем Hyundai Santa Fe находился водитель 1975 года рождения.

По предварительной информации, автолюбитель не пропустил "скорую", ехавшую с включенными звуковыми и световыми сигналами.

О состоянии пострадавших пассажиров информации пока нет. Уточняется, что они получили травмы различной степени тяжести.