В Дагестане в ДТП погибли два человека
Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Магарамкентском районе Дагестана.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"На автодороге Ново-Гапцах - Тагиркенг - Ялама в Магарамкентском районе 29-летний местный житель, управляя автомобилем BА3-211140, не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП двое пассажиров автомобиля - 25-летняя жительница Магарамкентского района и ее четырехмесячный ребенок - от полученных тяжких телесных повреждений умерли на месте происшествия. Водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.