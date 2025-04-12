В российском регионе протаранили заправляющийся автомобиль

Во Владикавказе неуправляемая легковушка протаранила заправляющуюся Lada Vesta. Об инциденте в российском регионе сообщает Telegram-канал 112.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль на полном ходу врезался в припаркованную у топливных насосов машину. Ее владелец в последний момент успел отскочить от своего авто.

Удар был такой мощный, что обе машины протаранили здание АЗС. Пострадавшему в ходе аварии мужчине оказали помощь на месте, а девушку госпитализировали с травмами.

Днем ранее водитель Toyota въехал в остановку общественного транспорта с людьми на Дмитровском шоссе в Москве. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате столкновения пострадала женщина, сообщили в столичной Госавтоинспекции.