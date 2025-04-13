Машина сбила школьницу, переходившую дорогу в российском городе

В Челябинской области автомобиль сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

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Инцидент произошел 12 апреля в городе Троицке, когда школьница переходила дорогу на улице Качинского по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил автомобиль «ЗИЛ».

В результате врачи диагностировали у девочки травмы различной степени тяжести. Сейчас ребенок проходит лечение в стационаре.

До этого в Петербурге школьница вышла из трамвая и оказалась под колесами машины. В результате 16-летняя пострадавшая попала в больницу. По предварительной информации, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика. Состояние подростка оценили как средне тяжелое.