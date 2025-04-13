Авария произошла в Ходынском тоннеле в Москве

В Ходынском тоннеле столичного района Аэропорт произошла авария, движение в сторону центра затруднено, и для него свободны три полосы из пяти. Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— В Ходынском тоннеле произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Московским водителям рекомендовали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал Дептранс. Оперативно.

11 апреля на Дмитровском шоссе в районе дома 62 водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате дорожного происшествия пострадала женщина.

10 апреля на внешней стороне 44-го километра МКАД, в районе съезда №45, столкнулись пять автомобилей.