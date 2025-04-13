Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на северо-востоке Москвы

Движение транспорта ограничено на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

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«На СВХ (в районе съезда №76 на МКАД) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. Водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого на востоке Москвы было перекрыто движение транспорта на Сиреневом бульваре из-за пожара в нежилом здании.

По данным столичного управления МЧС, пожар произошел в административном здании, там загорелась кровля. Люди вышли из здания самостоятельно. На месте работали 6 единиц техники МЧС и 25 пожарных.