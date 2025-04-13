Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на трассе между Новороссийском и Кабардинкой произошло ДТП. Пострадали четыре человека, пишет «КоммерсантЪ».

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Инцидент произошел в воскресенье, 13 апреля. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, один из них был смят так сильно, что водителя пришлось разблокировать с помощью гидравлического инструмента — он застрял в автомобиле.

«При помощи гидравлического инструмента спасатели разблокировали водителя одного из автомобилей и передали медикам скорой медицинской помощи. Итог аварии — четверо пострадавших»,— уточнил начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Пострадавших экстренно госпитализировали в одну из городских клиник. Об их состоянии не сообщается.