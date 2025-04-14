18-летний мотоциклист сбил инспектора ДПС в Удмуртии

В Можге задержали 18-летнего подростка, которого подозревают в наезде на инспектора ДПС. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

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По данным следствия, 4 апреля 2025 года около 20:00 молодой человек без прав на кроссовом мотоцикле ехал по дороге «Можга-Вавож». В пути его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Чтобы избежать наказания, водитель начал двигаться на мотоцикле и сбил сотрудника ДПС с ног.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.