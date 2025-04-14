В Санкт-Петербурге автомобили BMW и Hyundai перевернулись во время гонок. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Лихие гонки BMW и Hyundai на Арсенальной набережной превратились в «Форсаж» с переворотами, вылетом на встречку и травмами. Публикуем видео с каскадерскими трюками и советуем не повторять», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как автомобили едут на большой скорости, после чего Hyundai выезжает на встречную полосу движения, сталкивается с BMW и пытается развернуться, но задевает разделительный бордюр и врезается в микроавтобус.

По информации источника, в результате ДТП два человека получили травмы.

До этого сообщалось, что доставщик еды не справился с электровелосипедом, попал в аварию и впал в кому. Мужчина вылетел через руль и прокатился несколько метров, повредив себе голову. Очевидцы произошедшего перенесли пострадавшего на остановку. Кроме того, на место ДТП прибыла карета скорой помощи.