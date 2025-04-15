38-летнюю актрису Настасью Самбурскую сбил мопед в центре Москвы. Об этом сообщает StarHit.

© Passion.ru

В распоряжение источника попали кадры ДТП с участием актрисы. На снимках Самбурская вместе с подругой переходила дорогу в положенном месте. В этот момент перед ней затормозил внедорожник, который перекрыл обзор. Из-за этого Настасья не увидела мопед.

По словам очевидцев, актриса сильно ударилась о мопед, а затем ее отбросило на капот затормозившего авто. Мужчина, управлявший мопедом, проехал еще несколько метров и упал. От сильных отверждение его спас шлем.

По информации источника, Самбурская отказалась от госпитализации и самостоятельно покинула место происшествия.

На данный момент ни актриса, ни ее представители не комментировали ДТП.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Ранее Сергей Савин сообщил, что гонорары Михаила Ефремова увеличились из-за смертельного ДТП. Подробности читайте в этой новости.