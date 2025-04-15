На трассе Астрахань-Махачкала столкнулись BaW c полуприцепом "Тонар"

В Лиманском районе Астраханской области произошла автомобильная авария со смертельным исходом, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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В ночь на 15 апреля на трассе Астрахань-Махачкала столкнулись машина марки BaW c полуприцепом "Тонар".

В результате автоаварии погибли три человека, еще трое пострадали - их доставили в медицинские учреждения.

На место происшествия выезжал прокурор района.

Проводится процессуальная проверка, ход которой надзорное ведомство будет контролировать.