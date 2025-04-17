Водитель каршеринга снес мотоциклиста в Дзержинске

Вечером 16 апреля водитель каршеринга сбил мотоциклиста на перекрестке в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. Авария произошла 16 апреля около 9 часов вечера. На пересечении проспекта Чкалова и улицы Маяковского в Дзержинске водитель каршеринга не уступил дорогу мотоциклу Yamaha. В результате произошло столкновение.

© Нижегородская правда

30-летнего водителя мотоцикла госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что трамвай №2 стал виновником массовой аварии на улице Большая Печерская в Нижнем Новгороде.