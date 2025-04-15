На Урале легковушку зажало между двумя КамАЗами

В Артемовском 15 апреля произошло ДТП, в результате которого автомобиль Toyota оказался зажат между грузовиками. Об этом сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

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Авария случилась на улице Мира. Водитель КамАЗа потерял управление и врезался в стоявшие автомобили – другой грузовик и легковушку. Никто не пострадал.

"Со слов водителя, допустившего столкновение с машинами, у КамАЗа отказала тормозная система, в связи с чем мужчина не сумел предотвратить столкновение", – уточнили в управлении ГИБДД.

Все участники ДТП – местные жители. Освидетельствование показало, что все были трезвы.