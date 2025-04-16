В Самаре столкнулись три легковушки

Как сообщили в ведомстве, во вторник в 16:45 женщина за рулем ВАЗ-2114 ехала по улице Физкультурной в сторону XXII Партсъезда. Однако во время движения около дома № 76 она не убедилась в безопасности движения и столкнулась с LADA Granta. От удара второе авто отбросило в LADA Kalina.

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В результате аварии пострадала водитель "четырнадцатой". Ее доставили в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Также в этот день в областном центре на Стара-Загоре столкнулись автобус и LADA Vesta.

А 13 апреля в Отрадном водитель квадроцикла превысил скорость и опрокинулся.