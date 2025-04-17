В массовой аварии в Челябинске пострадали четыре человека

В Челябинске выясняют обстоятельства утреннего ДТП, в котором пострадали четыре человека. По предварительным, данным произошло столкновение грузового ГАЗ и трех легковых автомобилей, сообщили в четверг в городской Госавтоинспекции.

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"ДТП произошло в 07.45 утра на Троицком тракте, - пояснили в ГАИ. - По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля: Solaris под управлением была 51-летней женщины, ГАЗ за рулем которого находился 37-летний мужчина, Lada Granta с 63-летним водителем и SsangYong под управлением 41-летнего мужчины".

Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир наиболее пострадавшей иномарки Solaris, а, кроме того, водитель и пассажир автомобиля ГАЗ.

Что стало причиной массовой аварии, пока не сообщается. Участники и очевидцы аварии опрашиваются сотрудниками Госавтоинспекции.