Под Новгородом микроавтобус врезался в опору ЛЭП

Под Великом Новгородом микроавтобус врезался в опору линии электропередачи - об этом сообщили сегодня в отделе госавтоинспекции МВД России "Новгородский".

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ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на третьем километре дороги "Подъезд к городу Великий Новгород со стороны города Санкт-Петербург". Автобусом управлял мужчина 1964 года рождения. Причина, по которой он совершил наезд на опору ЛЭП, не установлена.

Как уточнили в госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали двое пассажиров - мужчина 1970 года рождения и женщина 1969 года рождения. Они отправлены бригадой скорой помощи в новгородскую областную клиническую больницу.