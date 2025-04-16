Ростовская область, 16 апреля 2025. DON24.RU. На Дону при лобовом столкновении пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Ростовской области, уточнив, что ДТП произошло на 18 км + 200 м автодороги Ростов – Ставрополь в Кагальницком районе.

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По данным источника, сегодня рано утром, в 05:20, водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречку, где столкнулся с Kia Ceed.

«В результате ДТП водитель «Лады Приоры» 1988 г. р., его пассажир 1986 г. р. и водитель Kia Ceed 1949 г. р. получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», – пишет источник.

Детали аварии выясняют правоохранители.