В Курске опрокинулся бензовоз

Сегодня, 16 марта, на улице Моковской произошло опасное ДТП. Там во время поворота водитель бензовоза не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.

© Курская правда

В баке бензовоза находилось 4,5 тонны дизельного топлива, которое начало выливаться на проезжую часть из опрокинутого авто.

На происшествие оперативно среагировали спасатели, они вышли на поддежуривание к легковоспламеняемой луже. В операции задействованы 15 человек и 4 спецмашны. Специалистам пришлось залить пеной большой участок улицы, чтобы ликвидировать опасность.

Видео: МЧС России по Курской области Больше новостей в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»