Фура смяла внедорожник на трассе в Краснодарском крае

Накануне вечером в Брюховецком районе произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, 31-летний водитель фуры MAN, двигаясь со стороны станицы Каневской, выехал на встречку и протаранил Mitsubishi Pajero.

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Удар был такой силы, что внедорожник оказался буквально смят. Шансов выжить у водителя не было. 77-летняя женщина скончалась за рулем искореженного авто, сообщает отдел БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне днем в Северском районе произошло еще одно смертельное ДТП. Трассу «Ставропольская — Григорьевская — Крепостная» не поделили иномарка и отечественная легковушка.