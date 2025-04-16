Трамвай протаранил четыре иномарки в центре Нижнего Новгорода

ДТП с участием трамвая и четырех легковушек произошло возле Сенной площади в столице Приволжья.

Авария привела к образованию пробки.

«Водитель трамвая, женщина 1964 года рождения, осуществила столкновение с четырьмя автомобилями», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В результате случившегося оказались задеты машины Lexus, Renault, Audi и Chery. На место выезжала бригада скорой помощи, которая осмотрела всех участников аварии. Все водители отказались от госпитализации.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за столкновения с легковушкой. К сожалению, не обошлось без пострадавших.