Днем в Ростовской области в ДТП погибли два человека, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

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«На подъезде к автодороге с. Кашары – с. Первомайское – ст. Митинская – г. Морозовск на 8-м км + 830 м произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими», – пишет источник.

Водитель 1982 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-21074, при выходе из затяжного левого поворота выехал на правую обочину, после чего на встречную полосу, где допустил опрокидывание автомобиля и наезд на дерево.

Он и его пассажир 1987 г. р. погибли на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщали ранее, в Гукове потушили загоревшийся автомобиль.