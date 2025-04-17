В Самарской области за один день сбили двух пенсионеров

Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, 16 апреля в 16:55 в Красноглинском районе 50-летний водитель на Sitrak ехал по Московскому шоссе. Напротив дома № 3 квартала № 7 поселка Мехзавод он сначала перегородил пешеходный переход, а потом сбил 83-летнюю женщину. Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, обходя автомобиль не по зебре. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали.

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Еще одна авария в тот же день случилась в 11:50 в Сызрани. Там 29-летний водитель на Ford сдавал назад, не заметил 82-летнего пешехода и сбил его в районе дома № 92 по улице Советской. В итоге мужчину отвезли в больницу.

А в Тольятти автомобилист на LADA Granta сбил двух подростков на самокате.

Всего 16 апреля в Самарской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек. За сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 359 нарушений ПДД.