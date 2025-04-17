Трагедия на трассе М-10: лось стал причиной смертельного ДТП

runews24.ru

ДТП с сохатым утром 17 апреля на 396-м километре федеральной трассы М-10 "Россия" закончилось смертельным исходом. По предварительным данным, водитель Audi сбил лося, внезапно вышедшего на проезжую часть, после чего автомобиль, которым он управлял, вынесло на встречную полосу, где двигался грузовой КамАЗ.

Трагедия на трассе М-10: лось стал причиной ДТП
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67-летний водитель иномарки после столкновения с КамАЗом скончался до прибытия медиков. На место дорожного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, следственной группы и МЧС, которые устанавливают все обстоятельства аварии, пишет ria.ru.

Участок федеральной трассы М-10 в Новгородской области традиционно считается одним из самых аварийно-опасных в регионе, где часто происходят наезды на диких животных.

Госавтоинспекция региона обращает внимание водителей на потенциальную опасность, связанную с сезонной миграцией диких животных.

Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных происходит в вечернее, ночное и утреннее время, при этом наибольшая вероятность таких инцидентов приходится на период с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00. Животные внезапно появляются на дороге, и в некоторых случаях предотвратить столкновение бывает крайне сложно. 

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