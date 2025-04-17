Трагедия на трассе М-10: лось стал причиной ДТП

ДТП с сохатым утром 17 апреля на 396-м километре федеральной трассы М-10 "Россия" закончилось смертельным исходом. По предварительным данным, водитель Audi сбил лося, внезапно вышедшего на проезжую часть, после чего автомобиль, которым он управлял, вынесло на встречную полосу, где двигался грузовой КамАЗ.

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67-летний водитель иномарки после столкновения с КамАЗом скончался до прибытия медиков. На место дорожного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, следственной группы и МЧС, которые устанавливают все обстоятельства аварии, пишет ria.ru.

Участок федеральной трассы М-10 в Новгородской области традиционно считается одним из самых аварийно-опасных в регионе, где часто происходят наезды на диких животных.

Госавтоинспекция региона обращает внимание водителей на потенциальную опасность, связанную с сезонной миграцией диких животных.

Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных происходит в вечернее, ночное и утреннее время, при этом наибольшая вероятность таких инцидентов приходится на период с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00. Животные внезапно появляются на дороге, и в некоторых случаях предотвратить столкновение бывает крайне сложно.