От грузовой «Газели» отвалилось колесо и прилетело в голову женщине. Видео

В Москве у движущейся по дороге грузовой «Газели» на ходу отвалилось колесо и попало в прохожую. Инцидент произошел на глазах у очевидцев, видео с места происшествия опубликовал телеканал «360» в Telegram-канале.

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На кадрах видно, как несколько горожан идет по тротуару. Внезапно по направлению к одной из женщин летит колесо, отвалившееся от грузовой машины. Затем оно ударяет россиянку по голове и сбивает ее с ног. На опубликованной записи заметно, что пострадавшая пыталась подняться после удара, когда к ней подбежали прохожие, чтобы оказать помощь.

Информации о состоянии женщины к настоящему моменту не поступало. Причины поломки автомобиля устанавливаются.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что москвичам уже можно поменять зимнюю резину на летнюю на автомобилях за счет установившейся в столице теплой погоды.