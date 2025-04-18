В Омске столкнулись пять автомобилей

Омские автоинспекторы начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пяти автомобилей.

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Сообщение о массовом столкновении автомобилей в районе дома №2 по проспекту Мира поступило в дежурную часть полиции в 07:30 утра по местному времени. По предварительным данным, водитель Lada не предоставил преимущество попутно двигавшемуся автомобилю Toyota и столкнулся с ним.

"После этого водитель Toyota допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Isuzu и еще двумя легковыми автомобилями", - сообщает УМВД России по Омской области.

В результате массового ДТП пострадали двое детей и двое взрослых. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.