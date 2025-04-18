В Ижевске в результате ДТП перевернулась машина

В Ижевске ночью 18 апреля произошло столкновение двух автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

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Авария произошла около 01:30 напротив дома №21 на улице Гагарина. Столкнулись два отечественных автомобиля: «Лада Веста» под управлением 32-летнего мужчины и «Лада Приора», за рулём которой был 20-летний молодой человек.

В результате ДТП «Приора» вылетела на тротуар и перевернулась. Травмы получили оба водителя, а также 16, 17 и 18-летние пассажиры перевернувшегося авто. Все они были доставлены в больницу.