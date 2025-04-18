В Нижегородской области женщина-водитель пострадала в ДТП с лосем

43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», на трассе на 60 км трассы Арья — Тонкино — Шаранга врезалась в лося, вышедшего на трассу перед легковушкой.

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Об этом ДТП, имевшем место 17 апреля, в 20:00, сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

В результате удара автомобиля о дикое животное женщина, водительский стаж которой составляет 2 года, получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга и была госпитализирована.

В дорожной полиции отметили, что авария произошла в зоне действия знака дорожного знака 1.27 «Дикие животные».

Ранее мы писали о том, где в Нижегородской области чаще всего случаются ДТП с лосями.