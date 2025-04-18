Автобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае

Микроавтобус с детской хоккейной командой, которая ехала со всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Чайковском, попал в ДТП с грузовым автомобилем в Пермском крае, есть пострадавшие. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

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Он уточнил, что ДТП произошло вблизи села Романово. По данным ГУ МВД РФ по Пермскому краю, водитель микроавтобуса Mercedes выбрал «небезопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с Lada Granta, а затем влетел в лесовоз, который двигался в попутном направлении».

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе дети. Детская хоккейная команда, находившаяся в микроавтобусе, состояла из 11 человек, шестеро из них — дети 10-13 лет, передает «59.ru».

«Один ребенок и один взрослый госпитализированы, в настоящее время получают всю необходимую медицинскую помощь. Остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра», — написал Махонин.

Согласно информации РИА Новости, у ребенка повреждение на лбу, а у женщины сломана рука. О травмах других пострадавших ничего неизвестно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.