В Улан-Удэ подростки перевернулись на авто и вылетели на рельсы

В Улан-Удэ подростки попали в ДТП на легковом автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал "Весь Улан-Удэ". "Подростки перевернулись на машине и залетели на рельсы этой ночью в районе Саян", - говорится в сообщении. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль съезжает с дороги, заворачивает, а затем - переворачивается на проезжей части и выезжает на рельсы. На записи также видно, что после ДТП от автомобиля начинает идти дым. По информации источника, в аварию попали четыре подростка. Водитель машины получил травмы. До этого сообщалось, что в Уфе 19 апреля маршрутка с пассажирами протаранила несколько легковых автомобилей. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: сломаны капоты, бамперы, колеса, смяты кузова. В момент столкновения в легковых автомобилях людей не было. В результате ДТП водитель маршрутки и три пассажира получили травмы.