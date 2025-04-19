На юге Москвы перевернулся «Фольксваген»

Автомобиль «Фольксваген» перевернулся на юге Москвы. Пострадал один человек, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу, 19 апреля, на улице Севанская на юге столицы.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем и он врезался в припаркованные автомобили «Дэу» и «Рено». В результате «Фольксваген» перевернулся на крышу.

Специалисты экстренных служб извлекли пострадавшего из машины и передали медикам. Врачи госпитализировали его в клинику.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре водитель «Лады Гранты», двигаясь по улице Сормовской в сторону Тюляева, не уступил дорогу при повороте «Фольксвагену», за рулем которого была девушка.

В результате столкновения «Лада Гранта» перевернулась. Оба водителя от госпитализации отказались.