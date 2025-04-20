Водитель автобуса погиб в лобовом ДТП с тягачом в Кузбассе
На кузбасской дороге столкнулись лоб в лоб грузовик и пассажирский автобус, что обернулось трагедией.
В воскресенье, 20 апреля, около 5:50 на 23-м километре автодороги Новокузнецк – Мыски – Междуреченск около Мысков произошло смертельное лобовое ДТП.
– Предварительно установлено, что 39-летний водитель тягача КамАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом НефАЗ, – сказали в областном МВД.
69-летний водитель автобуса погиб. Пассажиров в салоне не было.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем смерть.
Кабина автобуса полностью уничтожена, шансов у шофера выжить не было.
В соцсетях сообщают, что грузовик был вахтовым.