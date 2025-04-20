Водитель автобуса погиб в лобовом ДТП с тягачом в Кузбассе

На кузбасской дороге столкнулись лоб в лоб грузовик и пассажирский автобус, что обернулось трагедией.

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В воскресенье, 20 апреля, около 5:50 на 23-м километре автодороги Новокузнецк – Мыски – Междуреченск около Мысков произошло смертельное лобовое ДТП.

– Предварительно установлено, что 39-летний водитель тягача КамАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом НефАЗ, – сказали в областном МВД.

69-летний водитель автобуса погиб. Пассажиров в салоне не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем смерть.

Кабина автобуса полностью уничтожена, шансов у шофера выжить не было.

В соцсетях сообщают, что грузовик был вахтовым.