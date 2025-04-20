В Ростовской области в ДТП погиб ребенок

Легковой автомобиль въехал в дерево на подъезде к хутору Семенкин в Ростовской области, в результате водитель и двое детей - пассажиров доставлены с травмами в больницу, еще один ребенок погиб. Об этом сообщили журналистам в Госавтоинспекции Ростовской области.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2020 года рождения (четыре года) погиб на месте, водитель и двое малолетних пассажиров 2019 года рождения (шесть лет) и 2023 года рождения (два года) с травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Авария произошла на подъезде к хутору Семенкин от автодороги Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. Водитель 1999 года рождения за рулем ВАЗ-21102, по предварительным данным, двигался с небезопасной скоростью, съехал с дороги и врезался в дерево.