Движение на МКАД затруднено из-за загоревшейся после ДТП машины

Автомобиль загорелся после ДТП на внешней стороне 18-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Движение на участке из-за аварии оказалось затруднено на 5,5 километра. На место случившегося прибыли сотрудники оперативных городских служб. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другой случай произошел 13 апреля, когда движение на Ленинском проспекте в сторону центра было затруднено на один километр из-за столкновения двух автомобилей в районе дома 148. ДТП с участием трех автомобилей также произошло 12 апреля в районе дома 55, строение 1, по Каширскому шоссе.