Два ребенка на электросамокате попали в ДТП на юге Москвы

На юге Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух детей на электросамокате, сообщает дептранс Москвы.

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В Сумском проезде машина столкнулась с двумя детьми, которые ехали на одном электросамокате.

Судя по видеозаписи, дети на высокой скорости врезались в автомобиль и упали. Об их состоянии ничего не сообщается. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Департамент транспорта напомнил, что использование электросамокатов несовершеннолетними и проезд на одном электросамокате вдвоем строго запрещены. В дептрансе призвали родителей внимательно следить за своими детьми.