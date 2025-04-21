Крупная автомобильная авария произошла на юге Москвы

Массовая автомобильная авария произошла на Чертановской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

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«Сразу четыре машины столкнулись на Чертановской улице в Москве. Одна из них перевернулась», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что в ДТП пострадал один человек. О том, есть ли затруднения движения транспорта в районе ДТП, не сообщается.

До этого сообщалось, что в Омске 18 апреля в массовом ДТП пострадали несовершеннолетние. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем столкновения, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где врезается в машину, от удара он задевает белый транспорт, который передвигался по соседней полосе.

Ранее сообщалось, что ДТП с опрокидыванием автомобиля парализовало МКАД в Москве.