Два человека остались лежать на земле после ДТП в Москве
Двоих человек сбила иномарка на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на источник.
По его данным, пострадали мужчина и женщина. После столкновения оба пешехода остались лежать на земле, при этом женщина находится под машиной.
ЧП произошло на улице Косыгина. Иных подробностей не приводится.
В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщает од одном пострадавшем. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
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