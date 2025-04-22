Под Ростовом мотоциклист попал в ДТП с двумя автомобилями

В ДТП под Ростовом пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

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Авария произошла 21 апреля в 17:50 на 6 км + 450 м южного подъезда к Ростову-на-Дону.

– 21-летний водитель, управляя мотоциклом Suzuki, не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Teana. После этого он продолжил движение и врезался в движущийся впереди в попутном направлении автомобиль Lexus, – говорится в сообщении.

С травмами мотоциклиста госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.