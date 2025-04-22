Два грузовика и легковая машина столкнулись и загорелись на скоростной федеральной трассе М-11 в Тверской области. Перекрыто движение в сторону Москвы, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на 194 километре в сторону Москвы.

«В результате ДТП двух грузовых и одного легкового автомобиля в попутном направлении произошло возгорание транспортных средств», - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что, по предварительным данным в результате аварии пострадали два человека. Возникший пожар локализован и организован объезд на 208-м километре автодороги М-10.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что загорелись все три машины, полностью перекрыв дорогу. Пожар тушили несколько сотрудников оперативных служб.

По информации Telegram-канала Baza, у одного из водителей случился эпилептический приступ. При этом «авария могла произойти из-за отлетевшего колеса у грузовика», утверждает издание.

На 18-м км МКАД произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля

Ранее в 17 километрах от Сузуна в Новосибирской области во время движения загорелся пассажирский автобус. В салоне находились 30 человек. Они эвакуировались, никто не пострадал. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения транспортное средство уже полностью горело.