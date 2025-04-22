Нетрезвый подросток перевернулся на «классике» в Оренбургской области

ДТП с участием нетрезвого подростка в Оренбуржье: парень перевернулся на «классике»
Сегодня сотрудники ГИБДД Новоорского района расследуют обстоятельства аварии, произошедшей на автодороге «Орск-Домбаровка-Светлый». За рулем был нетрезвый юноша.
По предварительным данным, 17-летний парень, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление и перевернул машину. Несовершеннолетний водитель получил травмы и был госпитализирован, однако вскоре выписан домой.
Полицейские составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения.