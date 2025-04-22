В КБР на трассе "Кавказ" загорелся рейсовый автобус

В Урванском районе Кабардино-Балкарии днем 22 апреля загорелся автобус с пассажирами, который ехал рейсом из Севастополя в Махачкалу. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, транспортное средство загорелось само, причины выясняют.

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По данным полиции, в салоне в момент начала пожара находились 13 пассажиров и 2 водителя.

"Самовозгорание рейсового автобуса SETRA произошло около 11 часов 20 минут на автодороге "Кавказ". В результате происшествия физически пострадавших нет", - отметили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.

На место прибыли спасатели, огонь оперативно потушили. Сейчас движение по участку трассы, где произошло ЧП, полностью восстановлено.

Пассажиры автобуса продолжили путь в Дагестан на попутном транспорте.