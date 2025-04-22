Вскрылись скандальные детали наезда автоиснпекторта на мотоциклиста

Мотоциклист, пострадавший в результате наезда сотрудника правоохранительных органов в Чеховском городском округе Подмосковья, по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии. По нашим данным, его готовят к операции, а подруга предполагаемого виновника ДТП предпринимает попытки договориться с родственниками байкера.

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Как стало известно «МК», авария произошла в понедельник вечером около деревни Васькино, на трассе Чехов-Попово. 38-летний москвич ехал на мотоцикле «Сузуки» - он возвращался с работы. Неожиданно его снес с трассы автомобиль «Шкода».

Иномарка начала поворачивать налево, и водитель не заметил байк. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Что касается водителя «Шкоды», то он сбежал с места происшествия. Супруга байкера быстро приехала на место аварии и осмотрела открытый салон иномарки. Благодаря ее бдительности удалось выяснить, что во-первых шофер был навеселе (в салоне нашли початую банку пива), а во-вторых, что он служит в дорожно-патрульной службе ГИБДД.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, а затем события приняли неожиданный оборот. На месте аварии появилась девушка на красной «Мазде» - как выяснилось, тоже сотрудница правоохранительных органов. Изучив обстановку, она уехала, а позже появилась на работе вместе с владельцем «Шкоды»! Причем он заявил, что вообще не садился за руль своей машины, а вместе с подругой ездил в магазин на «Мазде» купить воды. Однако эта версия довольно быстро рухнула. Уже спустя несколько часов подруга автоинспектора звонила родным мотоциклиста, извинялась и заявила, что нарушитель готов признать свою вину. По информации пресс-службы прокуратуры Московской области, Чеховская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, привлечение виновного лица к установленной законом ответственности.