Космонавт-рекордсмен попал в ДТП в Москве

Летчик-космонавт Александр Полещук, поставивший рекорд по длительности полета в космос, попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Согласно информации источника, авария произошла на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова — иномарка космонавта врезалась в такси. В результате Полещук был госпитализирован. Как сообщает издание, он получил открытую рану голени.

Кроме того, в машине также находилась его супруга Ирина. При аварии она ударилась головой, однако от госпитализации женщина отказалась.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на Даниловской набережной в Москве.