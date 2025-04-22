Автомобиль рэпера Mr Davidsan попал в жуткое ДТП в Новой Москве

Автомобиль начинающего рэпера Mr Davidsan попал в жуткое ДТП в Новой Москве. Об этом сообщает SHOT.

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Отмечается, что ДТП произошло на Филатовском шоссе. Mercedes влетел под грузовик, в результате чего у него полностью срезало крышу. Водителю чудом удалось выжить, его вырезали из покореженного салона сотрудники МЧС, а затем передали медикам. Известно, что за рулем находился 18-летний парень, его госпитализировали.

Согласно информации ТАСС, в результате аварии пострадал еще один человек.

Mercedes принадлежит 25-летнему Давиду Израеву, известному как рэпер Mr Davidsan. В период с 2021 по 2022 год он записал четыре сингла и посещал мероприятия с Бастой и Navai. Однако в настоящее время он забросил музыкальную карьеру. На момент ДТП рэпера в машине не было.