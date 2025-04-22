В Петербурге произошло «пивное» ДТП

В Санкт-Петербурге произошло «пивное» ДТП — легковая машина столкнулась с фурой, которая перевозила банки с напитком. Водители не пострадали, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел во вторник, 22 апреля, на 47-м километре внутреннего кольца КАД, в районе Кудрово.

На проезжую часть вывалился груз — банки с пивом. В результате, первая и вторая полосы оказались заблокированы, движение осуществлялось по третьей и четвертой полосам.

Очевидцы опубликовали в соцсетях большое количество фото и видео с разбитой фурой. Они добавили, что проезжую часть залило напитком, а хмельной аромат стоял весь день.

«И на вашей улице перевернется грузовик с пивом!», — пошутили комментаторы.

После ДТП образовалась пробка. В первые часы ее длина составила 11 км, в дальнейшем затор вырос до 22 км. Во второй половине дня дорожное движение было восстановлено.